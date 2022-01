Vânzările de mașini Dacia din Franța au crescut cu 29% Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat, in 2021, o crestere de 28,85% in ritm anual, la 125.205 de unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), transmite Reuters. Livrarile grupului francez Renault au scazut anul trecut cu 4,07%, in timp ce Ford a inregistrat un declin de 20,72%. Pe ansamblu, piata auto franceza a inregistrat in 2021 o crestere a vanzarilor de 0,54% (fiind inmatriculate 1,66 milioane de autoturisme noi), iar in decembrie livrarile au scazut cu 15,14%, la 158.121 unitati. In 2020, vanzarile de masini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat, in 2021, o crestere de 28,85% in ritm anual, la 125.205 de unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile.Livrarile grupului francez Renault au scazut anul trecut cu 4,07%, in timp…

- O intelegere de aceasta dimensiune ar asigura Italiei aproximativ 10% din cele 80 de miliarde de euro pe care compania americana intentioneaza sa-i cheltuiasca in urmatorul deceniu in Europa pentru o capacitate de productie de ultima ora, pentru a evita viitoarele deficite de cipuri semiconductoare.…

- Inmatricularile de autoturisme in Uniunea Europeana au continuat sa scada in luna noiembrie, pentru a cincea luna consecutiv, ceea ce provoaca ingrijorari ca anul 2021 ar putea fi chiar mai slab decat anul de criza 2020, o scadere alimentata de penuria mondiala de cipuri care au devenit omniprezente…

- Contractele de referinta pentru carbon din Europa au atins un nou record de 73,18 euro pe tona, dupa ce viitorul guvern de coalitie al Germaniei a declarat ca va împiedica ca preturile carbonului din tara sa scada sub 60 de euro/tona, transmite Reuters cu referire la green-report.ro. …

- Inmatricularile de autoturisme au inregistrat un salt de 0,7%, in primele zece luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, iar masinile electrificate au consemnat o crestere a vanzarilor de 94%, pe o cota de piata de 12,8%, arata datele centralizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Aproape unul din cinci vehicule vandute in Uniunea Europeana in trimestrul al treilea a fost un model electric, in conditiile in care vanzarile acestora au continuat sa creasca iar cele de vehicule conventionale sa scada, potrivit datelor publicate vineri de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut, in luna septembrie a acestui an, cu 23,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, atingandu-se un nivel de 718.599 unitati, arata datele transmise de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- In luna septembrie, Dacia a vandut doar 3.867 de vehicule pe piata britanica. Adica, cu 26,52% mai puțin fata de perioada similara din 2020, cand a comercializat 5.263 de unitati. Și celelalte marci au inregistrat pierderi majore. Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 34,4% luna trecuta,…