Stiri pe aceeasi tema

- Au fost vandute un total de 41.698 de masini noi, a spus AEB, in scadere fata de peste 110.000 in august 2021. Industria auto din Rusia, dependenta in mare masura de investitiile straine, lanturile de aprovizionare si piese de schimb, a fost lovita de sanctiunile occidentale impuse Rusiei ca raspuns…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a ironizat miercuri instalarea lui Liz Truss in postul de premier al Marii Britanii, pe care o considera "criza democratiei britanice", relateaza AFP. "Uneori ne intrebam, oare, in tari foarte populate si cu traditii democratice puternice si…

- Președintele american Joe Biden a purtat, marți, o discuție telefonica cu Liz Truss, la scurt timp dupa ce aceasta a fost investita in funcția de premier al Marii Britanii, printre subiectele abordate figurand și situația din Ucraina in urma agresiunii Rusiei, informeaza AFP și Interfax.ru.Liz Truss,…

- Șase din zece romani sunt inca interesați de evenimentele din țara vecina și le urmaresc. Procentul este in scadere fața de perioada de inceput a razboiului: cu aproape 20% fața de luna martie și cu 12% fața de luna februarie, potrivit unui sondaj realizat de IRES. Romanii care urmaresc evenimentele…

- Cresterea cu 3,5 miliarde de metri cubi a volumului de gaze produse local este suficienta pentru a incalzi aproape 3,5 milioane de case din Regatul Unit timp de un an, a declarat Offshore Energies UK (OEUK), o organizatie industriala a producatorilor offshore de petrol, gaze, hidrogen si energie eoliana,…

- Daria Dughina, fiica „ideologului lui Putin”, Aleksandr Dughin, a urmat linia de gandire a tatalui ei, promovand aceleași idei despre Eurasianism și susținand invazia Rusiei in Ucraina. Ea conducea un site care publica numeroase dezinformari, ceea ce a dus la includerea ei pe lista de sancțiuni a Statelor…

- Rusia detine controlul a 22- dintre terenurile agricole ale Ucrainei, iar razboiul ameninta recoltele din aceasta vara, ceea ce ar putea agrava criza alimentara mondiala, estimeaza cercetatori de la NASA, relateaza AFP. "Granarul lumii este in razboi", iar "noi ne aflam in primul stadiu al unei crize…

- Ministerul Finantelor a supus, luni, dezbaterii publice proiectul . Actul normativ are in vedere cresterea accelerata a preturilor pentru produsele energetice si, implicit, a cheltuielilor cu utilitatile inregistrate la nivel companiilor si gospodariilor, dar si invazia militara a Rusiei in Ucraina.…