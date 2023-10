Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Orașului Deta au fost sesizați in jurul orei 20:28, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost gasit decedat pe drumul dintre localitatea Soca și o cabana de vanatoare privata. Din verificarile preliminare se pare ca, acesta ar fi fost atacat de un animal salbatic,…

- UE si Germania s-au alaturat apelurilor pentru ca Serbia sa retraga trupele din apropierea granitei cu Kosovo.Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a afirmat ca detasarea acestora este un gest foarte ingrijorator, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania. Vineri, SUA au avertizat ca actiunea…

- Tragedie in zona strazii Fabricii de Zahar, unde un barbat a fost victima unui grav accident feroviar. In ciuda tuturor eforturilor depuse de catre echipa de prim ajutor, acestea nu au fost suficiente pentru a-l salva. In cursul serii de vineri a avut loc o intervenție urgenta pentru pompierii de la…

- Un barbat beat s-a infipt cu mașina intr-un cap de pod de pe DN1 E60, „drumul morții” din Cluj. El a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens și s-a oprit cu mașina intr-un cap de pod situat in apropierea localitații Izvoru Crișului . Din cauza starii de ebrietate, barbatul…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a decedat in urma unui accident rutier care a avut loc in seara zilei de miercuri, 20 septembrie, in apropierea localitații Alexandrovca din raionul Ialoveni, transmite MOLDPRES. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), aseara, in jurul orei 20:00, polițiștii…

- Tragedie in aceasta seara, pe strada Garii din Timișoara, unde un barbat in varsta de 40 de ani a murit dupa ce a fost electrocutat. „La data de 18 septembrie, in jurul orei 18:51, polițiștii Secției 4 Poliție Timișoara au fost sesizați despre o persoana, posibil electrocutata, pe strada Garii, din…

- Un barbat din Japonia a platit aproape 16.000 de dolari pentru a-și indeplini visul de a deveni caine. Acum el are un costum de caine foarte realist, pe care il poarta și se comporta ca și cum ar fi un caine real. Un filmuleț cu prima sa plimbare in public a fost postat pe internet.