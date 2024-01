Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, a publicat luni, 15 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Culturii Naționale, pe care il redam, integral, in randurile…

- Patinoarul in aer liber aflat in interiorul Cetații Medievale din Targu Mureș, cu o suprafața de 600 mp, este deschis zilnic, inclusiv in zilele oficial libere. Programul pentru public este intre orele 13.30 și 21.00 iar accesul pe gheața se face in serii de cate o ora și jumatate, cu pauze de o jumatate…

- Cotidianul Zi de Zi va ofera o retrospectiva foto de la Gala UMFST 2023, eveniment care a avut loc, in urma cu cateva zile, in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș. Gala a reprezentat punctul culminant al Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST)…

- In debutul saptamanii trecute, echipa de baschet U13 din cadrul Clubului Gladius Lucky Dragons a susținut un meci amical cu CSM Targu Mureș. „Cu toate ca suntem la inceput de drum și lotul este format și din jucatori mai mici, aceștia s-au descurcat excelent și au oferit faze de joc frumoase. Felicitari…

- La data de 9 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului Judetean de Poliție Transporturi Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, intre stația CF Targu Mureș și halta CF Dumbravioara se afla o persoana lovita de tren, posibil decedata. In urma activitaților de cercetare penala desfașurate, s-a stabilit…

- Ultima etapa din Campionatul Național de Motocros al Romaniei a adus la Targu Mureș mai multe titluri de campioni și vicecampioni naționali prin participarea secției de motocros a clubului Juvenes. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CS Juvenes, rezultatele au fost urmatoarele:…

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a vizitat șantierul Centrului Medical de Excelența Imagistica, Radioterapie și Tratament Oncologic (Spitalul Oncologic Medex), investiție realizata pe strada Petofi Sandor din comuna Sangeorgiu de Mureș, in apropiere de Complexul "Weekend" din Targu Mureș. "Cladirea…

