Valoarea fuziunilor şi achiziţiilor din România în primele nouă luni ale anului a scăzut la 4 miliarde dolari ”Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat 169 de tranzactii in primele noua luni ale anului 2022, in crestere cu 18% fata de aceeasi perioada a anului 2021. In pofida volumului mai mare de tranzactii, valoarea estimata a activitatii locale de fuziuni si achizitii a fost mai mica de la an la an, ajungand la 4 miliarde dolari, fata de 5,4 miliarde dolari in septembrie 2021”, anunta EY Romania. La nivel trimestrial, activitatea de tranzactionare s-a intensificat, cu o crestere a volumului cu 3,6% si a valorii cu 5,3%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021. „Din punct de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare ar fi cazut de acord, de principiu, pe reglementarea prețului la energie electrica, incepand cu 1 ianuarie 2023. O decizie in acest sens urmeaza sa fie luata intr-o ședința a coaliției, programata luni Sursa articolului: DECIZII in coaliția de guvernare pentru revenirea…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale acestui an a crescut cu 7,381 miliarde euro, la 22 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 25,1-, iar importurile s-au majorat cu 31-, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni. Conform…

- Dezvoltatorii au cumparat in ultimii doi ani si jumatate terenuri in valoare totala de 720 milioane euro in Bucuresti, nivel aproape dublu fata de perioada 2017 - 2019, fapt ce demonstreaza apetitul pentru noi proiecte imobiliare, potrivit datelor companiei de consultanta Cushman & Wakefield…

- Ministerul Comerțului din China depune eforturi pentru stimularea importului de produse de calitate din intreaga lume, a afirmat marți un reprezentant al ministerului. Anul trecut, valoarea importurilor chineze a ajuns la 2.690 miliarde de dolari, adica 11,9% din totatul importurilor globale. In primele…

- Potrivit unui comunicat de presa al USR, primul proiect de lege contine un set de solutii pentru reducerea facturilor la energie si gaze, printre care reducerea TVA la energie si gaze de la 19% la 5%, eliminarea accizei, certificatelor verzi si contributiei de cogenerare din factura si vouchere pentru…

- ”In perioada 1.I-31.VII 2022, exporturile FOB au insumat 52,673 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 71,442 miliarde euro. In perioada 1.I-31.VII 2022, exporturile au crescut cu 23,9%, iar importurile au crescut cu 29%, comparativ cu perioada 1.I-31.VII 2021. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF)…

- Deocamdata, Primaria Timișoara se poate declara fericita, platește aproximativ 500 de lei/MWh, dar odata contractul actual finalizat vor aparea probleme. Instituția a cautat energie, un nou furnizor, dar nimeni nu se arata interesat. Deocamdata iluminatul public sau cel arhitectural nu sunt supuse riscului…

- Un student in varsta de 20 de ani a obtinut un castig de aproximativ 110 milioane de dolari prin vanzarea actiunilor la retailerul Bed Bath & Beyond, dupa ce pretul acestora a crescut vertiginos in timpul unei luni de tranzactii frenetice care aminteste de boom-ul actiunilor “meme” de anul trecut