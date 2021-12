Vali Boșca rămâne în sufletele reșițenilor REȘIȚA – Ediția I a Memorialului „Valentin Boșca” la fotbal a avut loc sambata, 18 decembrie, pe terenul sintetic din Parcul Siderurgistului! Mai multe echipe de seniori au participat la turneu, acestea fiind imparțite in doua grupe. Grupa A au fost formata din echipele: Bocsa, Tamponatii Resita, Young Boys, Camera de Comert si Prietenii lui Valentin Bosca. In grupa B s-au intrecut Viitorul Resita, Arsenal, Park Arena, Anina si Lupac. Turneul a fost caștigat de echipa Prietenii lui Valentin Boșca, care a invins in finala Lupacul. „Am fost mulțumit de modul de desfașurare al competiției și sper… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Ediția I a Memorialului „Valentin Boșca” la fotbal va avea loc sambata, 18 decembrie, pe terenul sintetic din Parcul Siderurgistului! „Pentru un om mare, un caracter deosebit, Valentin Bosca, pe care nu-l mai avem printre noi, am ales sa organizez acest turneu. Pot spune cu mana pe inima ca…

- Naționala României și-a aflat, joi, adversarele din Liga Națiunilor. Tricolorii se vor duela, în Grupa 3 din Liga B, cu Bosnia-Herțegovina, Finlanda și Muntenegru, iar FRF a realizat o analiza a reprezentativelor acestora pe site-ul oficial.Prezentarile adversarelor României,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de selectionata Suediei, cu scorul de 34-30 (19-14), luni seara, la Castello, in ultimul sau meci din Grupa principala II a Campionatului Mondial din Spania.

- REȘIȚA – CSM Reșița, Voința Lupac și Progresul Ezeriș vor disputa la finalul acestei saptamani ultimele meciuri in Liga 3 din 2021! Voința Lupac va intalni vineri, 3 decembrie, de la ora 13:00, in deplasare, formația Jiul Petroșani. „Vom juca la Petroșani, sper sa ne revenim dupa infrangerea din etapa…

- CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac va juca sambata, 6 noiembrie, de la ora 14:00, in deplasare, cu CS Gilortul Targu Carbunești! Elevii lui Boșco sunt in forma buna, au reușit sa obțina un egal in etapa precedenta la Deva și sunt pe locul 4 in clasament, la doar doua puncte de Pandurii. Formația din Targu…

- CARAȘ-SEVERIN – Derby-ul carașean dintre ACS Progresul Ezeriș și AFC Voința Lupac va avea loc sambata, 23 octombrie, de la ora 15:00, la Caransebeș! Lupacul sta bine in clasament, este pe locul 4, cu 14 puncte și vine dupa un succes cu scorul de 4-0 cu Viitorul Pandurii II. Ezerișul nu se afla intr-o…

- REȘIȚA – Partida dintre CSM Reșița și Voința Lupac va avea loc sambata, 9 octombrie, de la ora 15:00, pe stadionul din Valea Domanului! „Vom intalni echipa surpriza al acestui tur de campionat, Voința Lupac este formata din jucatori cu experiența, dar și din cațiva fotbaliști de perspectiva. Boșco Vișatovici…

- CARAS-SEVERIN – In ultimele 24 de ore, conform datelor raportate de Directia de Sanatate Publica a judetului Caras-Severin, asistam la o crestere exponentiala a numarului de infectii cu virusul SARS-CoV-2, inregistrandu-se peste 100 de cazuri noi de Covid-19, acesta fiind cel mai mare numar de cazuri…