Valeriu Tabără, ASAS: România n-a fost și n-are cum să fie grânarul Europei. Noi producem calitate, nu cantitate Valeriu Tabara, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), demonteaza unul dintre cele mai cunoscute mituri despre Romania: „țara noastra n-a fost și nu o sa fie niciodata granarul Europei, pentru ca nu are cum. Oricat am vrea și ne-ar placea noua, nu putem sa ne comparam cu producțiile mari din state precum Franța, Germania sau Spania, calitativ, insa, le dam clasa.” Cu un pic de noroc de la natura și tehnologii de top ne putem apropia, insa, foarte ușor de o recolta de 15 milioane de tone (aproape jumatate din cat produc francezii), ceea ce inseamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

