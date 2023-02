Valeriu Munteanu: Limba română și neatârnarea brânzei de oaie de la Comrat In sudul Republicii Moldova, la Comrat, a inceput febra alegerilor pentru funcția de guvernator al UTA Gagauz-Yeri, ce vor avea loc pe data de 30 aprilie. Aceste alegeri vor fi in mod tradițional un adevarat carnaval al rusofiliei și al anti-romanismului, in formele sale cele mai grotești. Și avand in vedere ca actuala guvernatoare, Irina Vlah (care de curand a „descoperit”, subit și abrupt, ca limba romana este romana (și nu moldoveneasca), chiar și la Comrat) dupa doua mandate, nu mai poate candida, lupta pentru acest post uns cu alifie geopolitica, se va da pe viața și pe moarte (politica),… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

