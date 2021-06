Trei oferte pentru Podul Solventul

Proiectul podului și drumului de la Solventul merge înainte. Primăria Timișoiara se află în faza de evaluare a ofertelor depuse pentru licitația pentru studiul de fezabilitate (SF) + proiectul tehnic (PT). The post Trei oferte pentru Podul Solventul appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]