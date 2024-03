PREMIERA: Primul spectacol de dans imersiv la MINA

Stiri pe aceeasi tema

- MINA, Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spații culturale din București, lanseaza pe 1 martie spectacolul „Van Gogh, The Immersive Show”, prezentat de George. Primul banking inteligent. Spectacolul este o producție proprie, creata și regizata de studioul Les Ateliers Nomad…

- MINA, Museum of Immersive New Art, aduce in atenția publicului noul spectacol: „Vrajitorul din OZ Imersiv”. Acesta va fi prezentat in premiera pe 20 februarie și va oferi o reinterpretare fascinanta a poveștii clasice a Vrajitorului din Oz intr-un spațiu imersiv de excepție, cu proiecții 360, inclusiv…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat astazi, 02 februarie 2024, o noua lista cu aproximativ 10.000 de dosare acceptate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice. „Sunt deja peste 19.000 de viitori prosumatori care au primit aprobarea de a instala panouri fotovoltaice. Interesul pentru…

- Teatrul "Anton Pann" din Ramnic aduce la inceput de an in atentia iubitorilor de arta din Valcea un spectacol de variete dedicat dramaturgului Ion Luca Caragiale, au anuntat marti, intr-o conferinta de presa, reprezentantii institutiei teatrale valcene, potrivit Agerpres.Noul spectacol, intitulat…

- Teatrul Metropolis prezinta in premiera nationala spectacolul "Sunt un criminal si un tata de familie", adaptare dupa romanul omonim de Fabio Rubiano, regia Alejandro Duran, un tanar artist format in Columbia si masterand al programului Arta regizorului de teatru, in cadrul UNATC „I.L. Caragiale”. Spectacolul…

- Teatrul „Alexandru Davila” Pitești va invita la spectacolul de vineri seara. Pentru acest final de saptamana este programat spectacolul VOLPONE de Ben Jonson, in regia lui Bogdan Cioaba. VINERI, 26 IANUARIE 2024 Spectacolul VOLPONE, ora 19.00 – Sala Studio ,,Liviu Ciulei” Autor Ben Jonson Regia artistica…