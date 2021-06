Centru de vaccinare in Gara Constanta

Liber la vaccinare in Gara Constanta.Directia de Sanatate Publica Constanta anunta un nou centru de vaccinare, in Gara CFR Constanta.Doritorii se pot vaccina intre orele 9:00 18:00 iar punctul de vaccinare se afla pe peronul numarul 1.In centru de vaccinare va activa personal medical avizat, detasat sub forma unei echipe mobile… [citeste mai departe]