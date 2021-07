Valeriu Gheorghiță: dacă românii nu se vor vaccina, în septembrie s-ar putea ajunge la 1.500 de cazuri de COVID-19 pe zi Numarul de cazuri de COVID-19 a inceput sa creasca din nou, iar Valeriu Gheorghița crede ca s-ar putea ajunge la 1.500 de cazuri pe zi in septembrie daca oamenii nu se vor vaccina. Creșterea este una lenta, dar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, crede ca numarul de cazuri zilnice ar putea sa depașeasca 1.500 la jumatatea lui septembrie, daca oamenii nu se vor vaccina. „In ultimele doua saptamani se constata o ușoara creștere a mediei cazurilor pe fiecare saptamana”, a spus Gheorghița, potrivit Digi24 . „Practic daca ne uitam in ultimele doua saptamani, pe grupe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

