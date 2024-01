Valeria Herdea, presedinte al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie si vicepresedinte al Colegiului Medicilor din Romania, a fost numita de premierul Marcel Ciolacu presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Herdea are o vasta experienta in pediatrie. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea Valeriei Herdea in functia de membru al Consiliului de Administratie si presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial. ”Avand in vedere propunerea formulata…