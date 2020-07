Valentina Pelinel, surpriza pentru bucureșteni vara aceasta! Locația Magic Summer Waves vine din acest an cu un look nou, bazat pe o investiție importanta de peste 1 milion de euro. La fel ca in cazul locației din Crangași, Magic Summer Waves este un parc acvatic cu toate facilitațile necesare pentru intreaga familie. Noul look ii introduce pe cei mici intr-o poveste cu pirați prin multitudinea de elemente animate construite: – Corabii – Elemente animate cu pirați (butaforii) – Tortuga (secretul de sub ape) – inclusiv zona de autoservire din interior a fost reconstruita pentru a continua povestea…