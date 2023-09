Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de maramureșeni au incins hora in faimosul Times Square din New York, spectacolul inedit ce a delectat mii de turiști aflați in cel mai faimos centru de metropola din lume Aflați in Statele Unite, dansatorii asamblului folcloric național Transilvania, imbracați in costume populare, au legat…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, are de gand sa se lanseze in muzica și crede ca are vocea mai buna decat a tatalui ei. Tanara, in varsta de 21 de ani, s-a mutat de puțin timp in București.Carmina a locuit pana acum la Arad alaturi de mama ei, Ami Teiceanu. Liviu Varciu i-a cumparat fiicei sale un apartament…

- Obezitatea ia amploare in Romania si nu doar in randul adultilor, ci si al copiilor. Potrivit rezultatelor campaniei de preventie a UMFCD- Asuma-ti sa fii sanatos! –Litoral 2023, din cei 695 de copii evaluati (52% fete si 48% baieti) de catre medicii rezidenti pediatri, prezenti timp de 6 zile la malul…

- Traficul va fi restrictionat incepand de luni pana pe 11 septembrie pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, intre localitatile Potigrafu si Puchenii Mosneni, judetul Prahova, pentru efectuarea de lucrari. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 21 august – 11…

- George Becali, nașul Gabrielei Firea, i-a luat acesteia apararea: „Trebuie sa cada capete grele. Urmatoarea ținta e Pandele”.„M-a luat prin surprindere pentru ca nu a rezistat presiunii. Eu sunt nașul lor. Daca erau vinovați spuneam: domne, e vinovata Firea. Conspirație politica, toata lumea a sarit…

- Furtuna de ieri a surprins doua ambarcațiuni – cu 14 persoane- pe lacul Colibița. Trei dintre acestea au avut nevoie de transport la spital. ”Au fost externate. Vom impune verificari pe mai multe aspecte” a declarat prefectul Teofil CIoarba. Furtuna care s-a abatut ieri peste județ a surprins pe lacul…

- Pentru mulți, numele lui Virgil Ianțu este asociat cu formatul ”Vrei sa fii milionar”. La inceputul anilor 2000, cand ”milioanele” aveau alta valoare, a facut milionari mai mulți romani excepționali in cunoștințe. Insa, pana sa imparta milioane de lei, Gataianțu, așa cum il cheama pe solist in buletin,…