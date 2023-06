Valentin Tămăslăcaru, directorul Direcției Silvice Neamț se alătură PNL Ma bucur ca domnul Valentin Tamaslacaru, directorul Direcției Silvice Neamț, a ales sa vina in echipa liberala! Acesta a fost votat in unanimitate membru al Biroului Politic Județean si este un om valoros pentru PNL Neamt și intreaga comunitate nemțeana. Domnul Valentin Tamaslacaru este originar din orașul Targu Neamț, acolo unde si locuieste și aduce cu sine o vasta experiența manageriala și administrativa. Prin angajamentul și seriozitatea sa, s-a implicat activ in dezvoltarea și implementarea unor politici și proiecte de succes in domeniul silviculturii in județul Neamț. Echipa PNL Neamț primeste… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

