- Scade rata de infectare la Valea Lupului (cu un punct fata de valoarea comunicata ieri, pana la 9,61 cazuri/1000 loc.), dar creste cea din Aroneanu (6,82, fata de 6.59). Au continuat sa scada incidentele imbolnavirii de Covid la Ciurea (5,18 fata de 5,52, ieri), in municipiul Iasi (3,66 cazuri fata…

- Iata care este incidenta cazurilor de infectare pentru datele de ieri in judetul Iasi. Numarul cazurilor de imbolnavire a continuat sa scada. Valea Lupului inca inregistreaza peste 8 cazuri/1000 locuitori, Ciurea, peste 7, iar Miroslava, Aroneanu si Rediu au peste 6 cazuri. In municipiul Iasi sunt 4,45…

- La Ciurea, comuna aflata partial in carantina de trei zile, numarul cazurilor inregistrate in ultimele doua saptamani, raportat la 1000 de locuitori, ramane relativ constant (8,62), la fel si la Miroslava (7,69). In municipiul Iasi, rata continua sa creasca lent, ajungand ieri la 5,58 de cazuri, similar…

- Pe fondul creșterii numarului de cazuri de COVID-19, autoritațile au transmis noile prevederi anumite domenii de activitate. Operatorii economici care desfașoara activitați depreparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor…

- - Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor din comunele Aroneanu (5,52),…

- Numarul mare de noi cazuri de imbolnavire din Iași a determinat noi restricții. Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi au decis interzicerea in perioada 6 – 12 octombrie a accesului in interiorul restaurantelor, cafenelelor si suspendarea spectacolelor si a activitatii cinematografelor.…

- Iata lista completa a masurilor luate la Iasi: Art. 1. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul…

- Potrivit prefectului de Iasi, Marian Grigoras, CJSU a decis ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul…