Val de violențe n Chicago: 10 morți și peste 60 de răniți n week-end Zece persoane au fost ucise și peste 60 ranite în urma unul val de violențe în Chicago, anunța abc7chicago.com. Potrivit sursei citate, 63 de persoane au fost împușcate începând de vineri, ora 17,00.



În doua ore și jumatate, 25 de persoane au fost împușcate în cinci schimburi de focuri, un paramedic descriind duminica evenimentele drept "o zona de razboi".



Printre raniți figureaza și un copil de 11 ani. Unele schimburi de focuri au fost legate de conflictele între bande criminale, a declarat un oficial al poliției din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

