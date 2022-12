In ziua de 7 decembrie 2022, la ora 03:49:39 (ora locala a Romaniei), s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 140km, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 61km E de Brașov, 77km N de Ploiești, 115km S de Bacau, 130km V de Braila, 131km V de Galați, 131km N de București, 145km NE de Pitești, 175km E de Sibiu, 196km N de Ruse, 198km SV de Iași.Este al șaptelea cutremur in seria mișcarilor telurice ce au avut loc de la inceputul acestei luni, majoritatea fiind in zona seismica Vrancea, in timp ce unul s-a produs in…