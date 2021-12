Un val de demisii a avut loc, azi, in cadrul PNL Olt. Este vorba de oameni care au ocupat funcții de conducere in cadrul PNL Slatina, foști consilieri locali, dar și simpli membri in Biroul politic Municipal, informeaza olt-alert.ro.

Potrivit surselor stiripesurse.ro, motivul plecarilor din partid nu ar fi atat dorința de a-l urma pe Ludovic Orban in noul sau proiect politic, cat nemulțumirile legate de modul in care senatorul Liviu Voiculescu a condus filiala PNL Olt.

Printre demisionari se numara Sorin Țircomnicu, fost președinte și, in mai multe randuri, vicepreședinte al PNL…