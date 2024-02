PNL OLT pierde teren în fața PSD. Aleșii locali migrează la PSD PNL Olt primește o noua lovitura! Un nou lot de primari, viceprimari și consilieri locali au parasit PNL și PRO Romania pentru a se alatura PSD. Aleșii locali motiveaza gestul facut și susțin ca sunt nemultimiti de „stilul de lucru bazat pe scandal al PNL Olt si de oportunismul sadea al unor politicieni”. In total, doi primari si trei viceprimari de comune, dar si 11 consilieri locali au parasit PNL și Pro Romania și s-au alaturat PSD Olt. De cealalta parte, PSD Olt a explicat aceasta trecere in bloc a aleșilor locali prin dorința politicienilor de a face parte „dintr-un proiect administrativ,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

