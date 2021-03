Stiri pe aceeasi tema

- O serie de replici seismice a zguduit sambata Noua Zeelanda, la o zi dupa puternicele cutremure care au declansat o alerta de tsunami, informeaza DPA. Trei cutremure de mare intensitate s-au produs vineri in largul Insulei de Nord, urmate de evacuarea rezidentilor si de o alerta de tsunami, ridicata…

- O serie de replici seismice a zguduit sambata Noua Zeelanda, la o zi dupa puternicele cutremurele care au declansat o alerta de tsunami, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Trei cutremure de mare intensitate s-au produs vineri in largul Insulei de Nord, urmate de evacuarea rezidentilor si de…

- Seismul a fost precedat de altele cu o magnitudine mai mica. Potrivit agentiei Vedurstofa, cutremurul de sambata a fost cel mai puternic inregistrat dupa cel cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri. In total, in ultimele zile seismologii au inregistrat in zona peste 6.000 de cutremure.Pana in prezent…

- Rusia va lansa in februarie productia in masa a celui de-al doilea vaccin al sau impotriva COVID-19, a anuntat marti premierul Mihail Misustin, in contextul in care tara a inceput saptamana trecuta o campanie de vaccinare in masa. “Luna viitoare lansam productia in masa a vaccinului EpiVacCorona”, a…

- Un cutremur de magnitudine 7 a avut loc joi in sud-estul arhipelagului filipinez, fara ca autoritatile sa fi informat deocamdata despre producerea de victime sau pagube materiale si fara sa fi lansat o alerta de tsunami, relateaza EFE. Seismul s-a produs la o adancime de 95 de kilometri…

- Știrile despre tensiunile din SUA au facut deja inconjurul globului. Porțile Capitoliului forțate, protestatari care patrund in cladire, amenințari cu bomba, oameni impușcați. Pe scurt toate ingredientele unei rascoale, mai mult sau mai puțin organizate. Analiști de pe toate meridianele iși forțau intelectul…

- Peste 5.000 de pompieri au fost la datorie, in ultimele 24 de ore, pentru asigurarea raspunsului optim la solicitarile venite din partea cetațenilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța ca in ultimele 24 de ore peste 5.000 de pompieri au acționat la solicitarile cetațenilor.…

- Statele Unite si regiunile cercului polar arctic au cunoscut incendii forestiere ''fara precedent'' in 2020, insa tendinta in scadere a emisiilor provenite de la aceste incendii a continuat la nivel global, a declarat luni serviciul european de monitorizare a schimbarilor climatice…