- In peste 50 de localitați din județul Gorj, gradul de recenzare al populației depașește 100%, iar in localitatea Telești este de 130 la suta. Direcția de Statistica Gorj a anunțat ca incepe verificari, statisticienii analizand daca datele introduse in sistem sunt corecte.

- Luni, 25 iulie, la sediul Primariei Feleacu a fost organizata o ședința cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții in domeniul soluționarii situației aparute la rețeaua de alimentare cu apa potabila a satului Gheorgheni, cat și reprezentantul Instituției Prefectului Județului Cluj, Irina Munteanu. „In…

- Autoritatile pakistaneze au anuntat marti ca ploile musonice vor continua in aceasta saptamana, in conditiile in care bilantul inundatiilor precedente a depasit 150 de morti, informeaza DPA. In total, 157 de persoane au murit in incidente legate de ploi. Regiuni ale celui mai populat oras, Karachi,…

- Pana la data de 9 iulie 2022, in județul Suceava s-au recenzat 558.835 persoane, reprezentand 90,7% populație recenzata și autorecenzata din totalul populației rezidente, estimata la 1 decembrie 2022 la 616.434 persoane, informeaza Prefectura Suceava. In ce privește unitațile administrativ teritoriale…

- Cu 260 milioane de euro la dispoziție, primarii au șansa de a rezolva problema gunoaielor. Banii vin din PNRR și de la bugetul de stat, și vor putea fi accesați din aceasta vara. Romania nu doar ca este codașa la acest capitol, dar are și procese deschise la nivel internațional, din cauza poluarii.…

- Aproape 80% din populația județului Bacau s-a recenzat, pana acum. Autoritațile inființeaza puncte fixe de recenzare in 42 de UAT-uri din județul Bacau, inclusiv in toate localitațile din mediul urban, a anunțat prefectul Lucian Bogdanel. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In perioada 31 mai – 21 iunie 2022, in județul Suceava, s-au efectuat 123.947 interviuri pentru Recensamantul Populației și Locuințelor 2021, cu ajutorul recenzorilor de teren. Avand in vedere și numarul persoanelor autorecenzate, de 243.660, județul Suceava are, la data de 21 iunie 2022, 59,6%…

- La mai bine de o luna de cand fortele ruse s-au retras din jurul Kievului, localnicii continua sa descopere trupurile soldatilor ucisi in acele atacuri lansate de Rusia. Autoritatile locale transfera acele cadavre in trenuri frigorifice sustinand ca rusii nu se grabesc sa le recupereze.