Vaccinul anti-coronavirus de la Johnson & Johnson ajunge în România Vaccinul anti-Covid-19 de la Johnson & Johnson va ajunge și in Romania. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca primul transport de doze de vaccin ar urma sa ajunga in țara noastra in luna aprilie. Valeriu Gheorghița a declarat la Matinalii Digi FM , ca din aprilie ar urma sa fie inclus in campania de imunizare un al patrulea ser anti-Covid-19. Vaccinul de la Johnson & Johnson ar fi astfel al patrulea ser anti-coronavirus folosit in imunizarea cetațenilor romani. Serul de la Johnson & Johnson va fi autorizat la jumatatea lunii martie de Agenția Europeana a Medicamentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

