- Vaccinul-candidat impotriva Covid-19 Abdala dezvoltat de Cuba, primul dezvoltat in America Latina, are o eficienta de 92,28%, anunta laboratorul care l-a creat, potrivit Reuters . ”Abdala, vaccinul-candidat din Cuba al CIGB are o eficienta de 92,28% cu trei doze”, a anuntat intr-un mesaj postat, luni,…

- Pana la data de astazi, 6 iunie, in Romania, un numar de 4.440.483 persoane s-au vaccinat impotriva COVID. CNCAV The post Peste 58.000 de persoane vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…

- Cuba va incepe de saptamana viitoare sa-si vaccineze populatia cu seruri dezvoltate pe insula, dar inca in faza experimentala, au anuntat autoritatile vineri seara, informeaza AFP. Tara comunista este singura din America Latina care are in prezent cinci vaccinuri in dezvoltare. In campania ce va incepe…

- Pastila anti Covid-19 de la compania Pfizer, care va putea fi administrata oral și care va proteja de fazele incipiente ale infecției Covid-19, ar putea fi gata pana la sfarșitul acestui an. Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat, marți, ca o pastila antivirala orala care poate fi luata…

- Pastila anti-COVID-19 produsa de Pfizer ar putea fi disponibila pana la sfarsitul anului. In primul rand, potrivit Mediafax, pastilele ar putea ajuta la prevenirea unei variante severe a bolii la persoanele pentru care vaccinul nu a avut efectul dorit. De asemenea, ar putea ajuta la protejarea in fata…

- Israelul este prima tara care se apropie de sfarșitul pandemiei de coronavirus datorita unei campanii de vaccinare anti Covid-19 foarte rapide. Din cei noua milioane de locuitori, jumatate s-au vaccinat deja cu ambele doze de vaccin anti Covid-19. Rata de infectare a scazut substantial, iar vineri s-au…

- Cuba a inceput luni sa vaccineze 124.000 de angajați din domeniul sanitar cu Abdala, al doilea sau vaccin candidat impotriva Covid, in cadrul unui test pe scara larga in randul populațiilor cu risc, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 19 și 80…