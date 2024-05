Orașul în care dai o avere pe un loc de parcare Un loc de parcare de 18 metri patrați din centrul orașului Amsterdam, Olanda, este de vinzare pentru aproape 500.000 de euro. Cel mai scump loc de parcare din Țarile de Jos se afla in Amsterdam. Pentru 495.000 de euro primești un loc de 18 metri patrați intr-o parcare subterana din PC Hooftstraat. „Oamenii care sint interesați de acest loc au mașina mare in valoare de 300.000 de euro”, spune Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Pare incredibil, dar in orașul Amsterdam, celebrul pentru frumusețea sa și pentru stilul sau de viața vibrant, un loc de parcare poate ajunge sa coste cat o casa medie in alte parți ale Olandei sau o casa de lux in Romania. Situat pe Hooftstraat, in apropierea faimosului Vondelpark, un loc de parcare…

- Un loc de 18 metri patrați intr-o parcare subterana din centrul orașului olandez Amsterdam este de vanzare pentru 495.000 de euro, potrivit unui anunț de pe site-ul de imobiliare „Funda”, preluat de ziarul olandez BN DeStem, care scrie ca este „de departe cel mai scump loc de parcare din Țarile de Jos”.Locul…

