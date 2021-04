Vaccinarea cu AstraZeneca fără programare, disponibilă începând de astăzi Vaccinarea fara programare cu vaccinul anti-Covid AstraZeneca va fi disponibila incepand de vineri, 16 aprilie, au anunțat reprezentanții campaniei de vaccinare din Romania. Pentru facilitarea accesului la vaccinare, in centrele in care se administreaza vaccinul Vaxzevria (AstraZeneca) și in care sunt locuri disponibile, va fi permisa vaccinarea persoanelor care opteaza pentru acest tip de vaccin, prin prezentarea directa la centrul de vaccinare, fara a mai fi necesara inscrierea pe platforma, cu respectarea celorlalte proceduri și instrucțiuni. Important: -Verificați disponibilitatea locurilor… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

