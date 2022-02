Vaccinarea Covid în localităţile doljene. Oamenii, sceptici: „Tot ne îmbolnăvim” Campania de vaccinare anti Covid continua in ritm de melc in localitatile din Dolj, unde cifrele cresc lent, cu diferente aproape insesizabile fata de luna trecuta. Fata de raportarea din ianuarie, numarul persoanelor vaccinate din Craiova a crescut cu mai putin de un procent si se afla, in continuare, sub pragul de 50%. Valul de infectari cu noua tulpina Omicron nu a fost deloc un imbold pentru campania de imunizare. Mai degraba, oamenii par descurajati sa se vaccineze de semnele de relaxare date de autoritati si de faptul ca varianta dominanta pare sa infecteze in numar mare si persoanele vaccinate,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de coronavirus din Craiova doboara record dupa record. Orașul are aproape 13 cazuri confirmate la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Carcea este fruntașa județului, cu aproape 20 la mie. O alta localitate cu peste 10 la mie este comuna Malu Mare. Incidența pe județ a ajuns duminica…

- Incidența cazurilor de coronavirus in Craiova a ajuns la 7,47 la mie. 484 de persoane au fost confirmate cu Covid in ultimele 24 de ore in Craiova. Cele mai mari incidențe sunt, in prezent, in comunele Carcea ( 12.27) și Malu Mare (7,71) CARCEA12,27MALU MARE7,71MUNICIPIUL CRAIOVA7,47ISALNITA7,08BOTOSESTI-PAIA6,6TEASC4,94GHERCESTI4,34GOIESTI4,27CARNA3,83SIMNICU…

- Municipiul Craiova, unul dintre cele mai mari orase din Romania, inca nu are 50% din populatie vaccinata impotriva Covid, la peste un an de la startul campaniei de vaccinare. Nici alte orase importante, precum Timisoara, Brasov sau Iasi nu au ajuns la imunizarea a cel putin jumatate dintre locuitori.…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj a stabilit centrele de evaluare ambulatorie pentru pacientii Covid din judet. Aici, pacientii cu forme usoare si medii vor putea primi tratament gratuit, indiferent daca sunt sau nu asigurati medical. Centrele de evaluare Covid sunt menite sa evite supraaglomerarea…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila in urmatoarele patru ore in zone din trei judete situate in regiunea Olteniei, anunța Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 14:00, se vor semnala intensificari…

- Craiova iese din scenariul rosu al infectarilor cu noul coronavirus. Incidenta a scazut marti, 16 noiembrie, la 2,9 la mie. Ultima data cand Craiova avea o incidenta sub pragul de 3 la mie a fost pe 21 septembrie. Singura localitate care are o incidenta de peste 6 la mie este, in prezent, Varvoru de…

- Judetul Dolj a scazut duminica sub pragul de 3 infectari cu noul coronavirus la mia de locuitori si incepe saptamana cu o incidenta de 2,74. Daca saptamana trecuta inca erau localitati cu incidenta de peste 10 la mie, in prezent cea mai mare incidenta este in Varvoru de Jos, unde s-au inregistrat 19…

- Comuna Bulzesti este singura localitate doljeana in care incidenta cazurilor de coronavirus depaseste pragul de 10 la mie in ultimele doua saptamani, cu 12,1 la mie. Alte trei localitati se afla peste limita de 7,5 la mie, iar in total 9 localitati au mai mult de 6 cazuri la mia de locuitori. Valul…