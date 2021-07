Vaccinarea anti-Covid, obligatorie pentru angajaţii Google şi Facebook care lucrează de la birou Toți angajații Google și Facebook care vin fizic la birou pentru a munci sunt obligați sa se vaccineze anti-coronavirus. Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze, transmite News.ro. Sundar Pichai, seful Google, a spus ca vaccinarea celor peste 135.000 de angajati, pe care compania ii are in 50 de tari, le va oferi acestora mai multa liniste cu privire la pandemie. In acelasi timp, Google amana revenirea la birou a angajatilor sai pentru jumatatea lunii octombrie, asta dupa cresterea, din nou,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze. In vreme ce atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de flexibilitate in ceea ce priveste libertatea angajatilor de a lucra de…

- Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze. In vreme ce atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de flexibilitate in ceea ce priveste libertatea angajatilor de a lucra de la distanta,…

- Google și Facebook au anunțat ca toți angajații care vor lucra din birourile celor doua companii va trebui sa se vaccineze, informeaza News.ro . Atat Facebook, cat și Google, ofera angajaților flexibilitate in ceea ce privește lucrul de la distanța. Totuși, cei care vor sa lucreze de la birouri sau…

- In vreme ce atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de flexibilitate in ceea ce priveste libertatea angajatilor de a lucra de la distanta, cei care doresc sau sunt nevoiti sa lucreze de la birourile celor doua companii vor trebui sa se vaccineze. Google si Facebook au anuntat, la distanta…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea împotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si pentru angajații din educatie, scrie dpa, conform Agerpres.Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, începând din luna octombrie, angajatii din institutiile…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- ”Odata cu instalarea treptata a starii de relaxare, revenirea la birou devine o optiune viabila pentru tot mai multe dintre companii. In acest context, se discuta despre posibilitatea de a organiza centre de vaccinare a angajatilor chiar la locul de munca, in timp ce zeci de companii au facut deja acest…

- Aproape jumatate dintre angajati (48%) sunt de parere ca vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie pentru a se simti in siguranta la serviciu, odata cu instalarea treptata a starii de relaxare, iar revenirea la birou devine o optiune viabila pentru tot mai multe dintre companii, conform unui sondaj…