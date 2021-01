Stiri pe aceeasi tema

- Adina Moiseanu, coordonatorul campaniei de vaccinare la Buzau, spune ca astazi a verificat inca doua centre, respectiv pe cele din Vernești și Ramnicu Sarat și a concluzionat ca sunt pregatite pentru etapa a doua de vaccinare. „In calitate de subprefect și coordonator al campaniei de vaccinare, am…

- In etapa a doua a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 din Romania vor fi incluse persoanele care lucreaza in domenii-cheie, cele de peste 65 de ani și cele care au boli cronice, a anunțat Guvernul Romaniei.

- Valeriu Gheorghița a anunțat, luni, la Digi24, ca lista bolilor cronice stabilite pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID in Romania a fost definitivata și trimisa direcțiilor de sanatate publica, informeaza HotNews.Conform coordonatorului campaniei de vaccinare, pe lista respectiva…

- Lista bolilor cronice stabilite pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID in Romania, care va incepe dupa 15 ianuarie, a fost definitivata și trimisa direcțiilor de sanatate publica. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. In Romania…

- Autoritațile din Romania pregatesc a doua etapa a campaniei de vaccinare, in care va fi imunizata populația cu varsta peste 65 de ani, persoanele cu risc ridicat și lucratorii care desfașoara activitați in domenii esențiale. Potrivit autoritaților, campania ar putea incepe inca de saptamana viitoare,…

- Astazi, in a a patra zi de vaccinare a personalului medical, la Buzau sunt programate circa 250 de persoane sa fie vaccinate anti-Covid19. Potrivit, subprefectului Adina Moiseanu, in primele trei zile, „au fost vaccinați 620 de buzoieni care fac parte din categoria personal medical programat in prima…

- Autoritațile buzoiene anunța ca, pe data de 4 ianuarie, urmeaza sa ajunga la Buzau prima tranșa de doze de vaccin pentru personalul medical. Este vorba despre aproape o mie de doze. Anunțul a fost facut azi, de prefectul Leonard Dimian, dupa o ședința cu responsabilii campaniei de vaccinare de la nivelul…

Ce se intampla cu romanii care refuza sa faca vaccinul anti-covid Dr. Valeriu Gheorghita, seful Campaniei de vaccinare anti-COVID, a anunțat ca „etapa 1 de vaccinare se va termina la sfarsitul…