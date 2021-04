Vacanță în Grecia? Țara extinde restricţiile Planuiți ca in perioada urmatoare sa calatoriți in Grecia? Aceasta țara extinde restrictiile pentru zborurile internationale pana in data de 19 aprilie. Grecia va extinde restrictiile pentru zborurile interne pana pe 12 aprilie si pentru zborurile internationale pana pe 19 aprilie. Potrivit Reuters, pasagerii care zboara catre Grecia trebuie sa prezinte la vama un test PCR negativ efectuat cu 72 de ore inainte de sosire. De asemenea, turiștii vor fi supuși aleatoriu la un test Covid-19. Mai mult, toți strainii vor fi plasați in carantina timp de o saptamana la sosirea in Grecia. Calatorii israelieni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

