Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, se amuza cand vede dificultațile de exprimare ale actualului lider PNL, Nicolae Ciuca. Orban le solicita celor care se ocupa de comunicarea premierului sa nu-l mai chinuie și sa-l lase sa citeasca de pe foi. ”Va rog, fie-va mila de el! Nu il mai chinuiți! Lasați-l sa plagieze și cand vorbește! Ca altfel, nu ințelege nimeni nimic”, scrie Ludovic Orban. In plus, Orban vorbește și despre Guvern: „Aștia au luat-o razna complet. Sfideaza orice logica economica elementara. Cred ca i-a batut soarele in cap cat au fost in concediu. Cum sa reduci prețul la energie electrica…