Va reuși Johnny Depp să ajungă în România anul acesta? Trupa The Hollywood Vampires, fondata de Alice Cooper, Joe Perry (Aerosmith) si actorul Johnny Depp, vor concerta din nou la Bucuresti, de data aceasta fiind programați la finalul lunii august 2021. Primele 500 de bilete din fiecare categorie au avut preturi promotionale si au putut fi cumparate incepand cu 14 decembrie anul trecut. In total fiind puse in vanzare 10.000 de bilete. Intrebarea care se pune este daca Johnny Deep și ceilalți membri ai trupei vor reuși sa susțina acest concert, avand in vedere ca nu exista semne prea clare in ceea ce privește regresul pandemiei. Deși nu se poate ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

