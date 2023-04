Stiri pe aceeasi tema

- Va mai amintiți de Edward Maya, muzicianul roman ce s-a imbogațit o melodie, ”Stereo Love” devenita celebra la nivel global? Artistul ce a urcat pe scena in toata lumea, in mai multe țari ca Inna și Alexandra Stan la un loc, la 12 ani de cand a ajuns in fruntea ”Billboard Music Awards”, despre Eduard…

- Poliția indiana a arestat cinci barbați acuzați ca au efectuat un sacrificiu uman, la aproape patru ani dupa ce descoperirea cadavrului fara cap al unei femei intr-un templu hindus i-a șocat pe polițiști, scrie The Guardian . Shanti Shaw, in varsta de 64 de ani, a fost ucisa și decapitata cu o maceta…

- ■ prezent la cea de a treia ediție a Forumului antreprenorilor, oficialul a ținut o alocuțiune despre oportunitațile oferite agriculturii de tehnologia moderna ■ acesta a demonstrat cum, prin folosirea digitalizarii, agricultura poate depași o serie de impedimente ■ prin optimizarea resurselor, tehnologiile…

- Gabriel Garcia Marquez l-a depasit pe Miguel de Cervantes in calitate de cel mai tradus scriitor de limba spaniola al secolului de pana acum, potrivit cercetarilor. Autorul cartii "Un veac de singuratate" se afla in fruntea listei celor mai tradusi autori in 10 limbi in acest secol, inaintea creatorului…

- Deputatul Laurențiu Marin a declarat ca Partidul Social Democrat a rezolvat problema reglementarii activitații Romsilva și așa cum a promis, cat timp PSD va fi la guvernare, niciun metru patrat de padure nu se va vinde. Acesta a aratat ca PSD a venit cu o soluție pentru respectarea jalonului PNRR și…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, inainte de sedinta de Guvern, ca sustine ca CEC sa intre pe piata asigurarilor. Acest lucru s-ar putea intampla in trei luni. Dupa ședința de guvern, și purtatorul de cuvant Dan Carbunaru a declarat ca exista aceasta dorința, ca statul roman sa intre pe piața…

- Intrarea in insolventa a companiei Euroins, care afecteaza milioane de soferi, provoaca statul sa revina la o idee mai veche – sa intre pe piata asigurarilor auto prin CEC Bank, la care este actionar majoritar. In prezent, statul este activ pe piața asigurarilor printr-o alta companie, dar fara sa acopere…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris Miruna Ioana Potera, clasa a X a F, publicat in numarul 1 din anul IX al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Ca intr un roman politist, rasturnarile de situatie ne lasa dezarmati sau, dimpotriva, plusul de…