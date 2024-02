Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis conducerii Directiei Nationale Anticoruptie ca va sprijini, din calitatea de ministru de interne, cooperarea institutionala cu DNA. „Aceasta cooperare va continua, va continua cu loialitate, asa cum o cere Constitutia, dar va continua si cu deplina…

- "Va rugam sa aveti in vedere si zonele care au un impact pe bugetul de stat, care, stiti, temporar sufera pentru ca se practica, in continuare, pe scara larga, evaziune fiscala si este insotita, invariabil, de coruptie. In general, cand am vorbit de DNA, de-a lungul anilor, atentia s-a concentrat pe…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, dupa intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu, la sediul MAI, ca „Romania este o tara sigura, lucru marturisit si de cetatenii europeni care o viziteaza si ca sa ramana o tara sigura, trebuie sa faca in continuare investitii si modernizari”.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, dupa intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu și cu sindicaliștii din poliție, ca bugetul pentru investitii este de trei ori mai mare decat anul trecut, și ca vor fi luate o serie de masuri și prin prisma aderarii parțiale la Schengen.

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, vineri, despre protestul transportatorilor si fermierilor, ca a fost si „putina tensiune”, insa politistii si jandarmii au fost in control, iar lucrurile s-au desfasurat „in ordine”. „Lucrurile s-au desfasurat, e adevarat, cu putina tensiune,…

- Mai precis, pașapoartele cetațenilor romani vor fi verificate inclusiv de ofițerii austrieci care se vor afla pe Aeroportul din București. Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a declarat ca acesta este un ajutor pe care austriecii il dau romanilor. „Asta inseamna ca polițistul roman sa coopereze…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca, daca un lider politic sustine ca este mai bine ca Romania sa nu fie stat membru Schengen decat stat membru Schengen, atunci acel lider politic nu merita sa ii reprezinte pe romani si nu le aduce servicii. Catalin Predoiu a fost intrebat, joi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, evidentiaza, intr-o declaratie dupa Forumul Salzburg, progresele in discutiile despre aderarea Romaniei la Schengen si afirma ca exista o mare diferenta fata de acum cateva luni, baza „pe care se poate construi”, informeaza AGERPRES . „Am avut, pe parcursul…