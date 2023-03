Vă mai aduceți aminte de Arabela? Ce post de televiziune se lansează și vrea să dea lovitura cu serialul copilăriei multora Cu siguranța, mulți iși aduc aminte de Arabela, unul dintre cele mai populare seriale din Romania comunista. La 40 de ani de la turnarea filmului vizionat de milioane de copii, ”Harry Potter”-ul anilor ’80 va fi redifuzat de Prima Comedy, noul post de televiziune care se va lansa pe 1 aprilie a.c. Povestea prințesei Arabela care fuge din lumea ei magica de vrajitorul Rumburak și ajunge in lumea reala unde se indragostește de Petr Majer, a avut un real succes in Romania.Postul vrea sa dea lovitura cu faimosul serial cehoslovac ori filme clasice realizate de Charlie Chaplin. Vedete care gazduiesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este fetița uneia dintre cele mai bine platite vedete de televiziunie de la noi, insa, la doar 13 ani iși caștiga singura banii. Fiica lui Dan Negru se face utila la clinica stomatologica a mamei sale. Prezentator al multor emisiuni și programe de mare success, Dan Negru a reușit in 30 de ani de televiziune…

- Concertele verii in Romania. Cat costa biletele! Se anunța o vara bogata in evenimente muzicale, pentru toate gusturile. Artiști internaționali consacrați vor ajunge in Romania pentru a susține concerte in fața a zeci de mii de oameni. Sezonul cald va fi plin de festivaluri și de astfel de spectacole,…

- Cat costa biletele la concertele Robbie Williams și Sam Smith de la București In vara anului 2023, doi dintre cei mai iubiți artiști internaționali concerteaza in Romania. Robbie Williams și Sam Smith vin la București. Concertele se vor desfașura in perioada 3 – 4 iunie 2023 in Piața Constituției, in…

- Biletele pentru „Summer in the City”, care va avea loc in zilele de 3 si 4 iunie, in Piata CONStitutiei, sunt disponibile incepand de joi si in varianta de day tickets, nu doar ca abonament de festival, anunta organizatorii, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Turiștii care au ales sa petreaca Revelionul in Emiratele Arabe Unite au putut sa urmareasca spectacole de artificii și drone care au doborat doua recorduri mondiale Guinness. Nu in Dubai insa, ci intr-un alt emirat, Ras Al Khaimah, pe care autoritațile il promoveaza tot mai puternic in ultima vreme.…

- Depeche Mode, Deep Purple, Robbie Williams, Sam Smith, Iggy Pop, Porcupine Tree, The Hollywood Vampires, Pantera, Bruce Dickinson, Boney M, Eros Ramazzotti sunt unele dintre cele mai mari nume ale muzicii mondiale care vor concerta in Romania anul acesta.

- Revelionul 2023 va fi sarbatorit in toate orașele din țara, unde artiști de seama vor urca pe scene. Petrecareții sunt așteptați sa se distreze, iar voia buna va fi in toi. In București, petrecerea va avea loc in parcul Titan, iar in Sibiu sau Cluj scena va fi amplasata in centru, in piața centrala.