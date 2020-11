Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile de luare de mita imputate inca din 2015 medicului infectionist Carmen Dorobat au fost confirmate definitiv, ieri, de un complet de judecatori de la Curtea de Apel Iasi. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare, fiind…

- Opt pacienți de la Spitalul Piatra Neamț, acolo unde 10 oameni au murit intr-un incendiu la ATI, vor fi transferați la spitalele din Iași. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a declarat pentru Libertatea ca a fost mobilizat personal medical care era acasa, sub coordonarea specialiștilor de la Spitalul…

- Noul președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a precizat, astazi, intr-o conferința de presa, ca la Spitalul modular, suport COVID, de la Lețcani, vor fi incepute mai multe audituri din partea forurilor competente. Masura a fost luata dupa ce au fost semnalate mai multe ilegalitati in ceea…

- Aproximativ 80 de pacienti cu COVID-19 internati in spital au votat la Iasi, fiind utilizata urna mobila, potrivit news.ro.La spitalul de Boli Infectioase din Iasi au votat aproape 30 la suta dintre bolnavii diagnosticati cu Covid-19. "Dintre cei peste 150 de pacienti internati, 41…

- Spitalul mobil amplasat in incinta Parcului TransAgropolis de la Letcani a primit ieri autorizatia sanitara de functionare. Primii pacienti care vor fi tratati aici de Covid-19 vor putea fi adusi dupa dezinfectarea intregului complex. „Saptamana viitoare… deja au inceput dl. doctor Florin Rosu (seful…

- In ultima luna, zilnic, la Iași, se inregistreaza foarte multe cazuri ceea ce determina dificultați in managerierea paturilor pentru bolnavii infectați cu SARS-CoV-2, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Carmen Dorobaț. In ultimele 24 de ore, in judetul Iași au fost raportate 71 de noi…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Romaia, spune ca trebuie sa fim extrem de atenți nu numai la simptomele respiratorii ale COVID-19, ci și la alte manifestari, cu care nu am fost obișnuiți, dar care in ultimul timp incep sa apara tot mai des ca