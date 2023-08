Va fi Inteligența Artificială o binecuvântare sau un blestem economic? Istoria ne oferă câteva indicii Daca progresele medievale in ceea ce privește plugul nu i-au scos pe țaranii europeni din saracie, acest lucru s-a datorat in mare parte faptului ca cei care ii conduceau au luat bogația generata de noile creșteri de producție și au folosit-o pentru a construi catedrale. Economiștii spun ca ceva asemanator s-ar putea intampla cu inteligența artificiala (AI) daca aceasta va intra in viețile noastre in așa fel incat de beneficiile anunțate sa se bucure mai degraba cațiva decat mulți, noteaza Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

