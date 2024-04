Stiri pe aceeasi tema

- De la colectarea datelor pana la examinarea colegilor noștri pe rețelele de socializare, suntem cu toții mai expuși ca niciodata. Capodopera lui Orwell poate sa ne lumineze asupra modului in care am putea internaliza pierderea intimitații noastre, scrie The Guardian.

- Reprezentantii USR au condamnat intentiile Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) de a crea o „Militie a Internetului” sub pretextul ca implementeaza Regulamentul privind o piata unica pentru serviciile digitale (DSA), adoptat la nivel european. „Romania, la…

- Parlamentari USR acuza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) de intentia de a crea o Militie a Internetului sub pretextul ca implementeaza Regulamentul privind o piata unica pentru serviciile digitale (DSA), adoptat la nivel european. „Romania, la fel ca restul…

- Cadrul legal pe care l-au publicat in transparenta arata ca statul condus de PSD si PNL se pregateste de un atac direct la libertatea de exprimare si doreste un control al Internetului pe modelul regimurilor dictatoriale, mai spune sursa citata. Senatoarea Silvia Dinica, presedinta Comisiei pentru stiinta,…

- Poliția moldoveneasca avertizeaza ca tot mai mulți moldoveni cad victime ale escrocheriilor de tip smishing online. Intr-o postare pe Facebook, o utilizatoare pe nume Mariana, care a fost victima unei fraude bancare, susține ca, deși era conștienta de fraudele online și era vigilenta, a cazut victima…

- O fata de 14 ani a fost batuta de un coleg in timpul orelor de curs și a ajuns la spital. ”La data de 13 martie a.c., Politia orasului Strehaia a fost sesizata de Spitalul municipal Motru, cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat o minora de 14 ani, care a precizat […] The post Inca…

- Shein, magazinul online de fast-fashion, se afla in vizorul Comisiei Europene, suspectat fiind de conținut online ilegal și daunator, scrie Bloomberg, precizand ca firma ar trebui sa suprime astfel de practici. Compania, fondata in China și populara in randul cumparatorilor din intreaga lume, va…

- Un roman a ramas fara bani in cont, dupa ce a vrut sa ajute un prieten fals care i-a cerut mai multe sume pe care urma sa i le returneze in cateva ore, intr-o noua teapa care circula pe Facebook si care implica aplicatia Revolut.