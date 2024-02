Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a fost, de curand, implicat intr-un triunghi amoros, dupa ce s-a spus ca ar avea o relație cu o antrenoare de fitness, pe nume Andreea Ligia. Situația pare ca s-a complicat, dupa ce au aparut informații in presa potrivit carora omul de afaceri i-ar fi facut curte unei alte antrenoare.

- Unirea Tritenii de Jos a efectuat ieri primul antrenament din noul an. Roș-negrii și-au anunțat noul staff tehnic. De echipa mare se vor ocupa Rareș Bituleanu și Ciprian Ludușan. Alin Costea se va ocupa de grupele de copii și juniori, iar de partea administrativa se va ocupa Ciprian Ludușan. „Momentan…

- Unul dintre protestatarii de la Afumați , Cristina Szabo, sesizeaza pe pagina sa de Facebook ca realitatea de la fața locului nu are legatura cu cea prezentata in media, subliniind, printre altele, ca „Poliția și jandarmeria și nu numai , știu despre noi , cei care am fost zi de zi acolo , mai mult…

- Prezent la Medicina pe Limba ta, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența, Gabriel Lazany a precizat ca trebuie sa faca artificii zilnic pentru a se asigura ca e suficient personal care sa ingrijeasca bolnavii internați in unitatea medicala. In fiecare zi, intre 64 și 67 de angajați ai spitalului…

- Mormantul fostului cancelar german Helmut Schmidt și al soției sale Loki a fost vandalizat cu cu svastici desenate, a anunțat sambata poliția din Hamburg (nord), informeaza Hotnews . „Svasticile pictate in roșu au fost descoperite vineri seara pe mormantul lor intr-un cimitir din Hamburg și au fost…

- CS Minaur trece printr-o perioada extrem de buna, cae speram sa țina cat de mult, atat in campionat, cat și in cupele europene. Deocamdata e singura echipa sub sigla CS Minaur care face istorie, atat la handbal feminin, cat și la fotbal masculin, rezultatele fiind unele mediocre. Handbaliștii baimareni…

- Tragedie fara margini: o mama de 25 de ani a murit intr-un accident teribil, dupa ce soțul ei a murit la volanO tanara in varsta de 25 de ani din Vaslui a murit, iar sotul si cei doi copiii ai acesteia au fost raniti in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, in judetul Neamt. Primele date…