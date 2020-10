Utilizarea îngrăşămintelor chimice alimentează emisiile de protoxid de azot care contribuie la încălzirea climei (studiu) Intensificarea utilizarii ingrasamintelor pe baza de azot conduc la cresterea emisiilor globale de protoxid de azot (N2O), un gaz cu efect de sera mai putin cunoscut, complicand eforturile de limitare a schimbarilor climatice, au concluzionat oamenii de stiinta intr-un studiu citat de Reuters.



Majoritatea atentiei in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze care contribuie la incalzirea climei s-a concentrat asupra celui mai abundent, dioxidul de carbon, dar si pe unul dintre cei mai potenti, metanul, industria combustibililor fosili aflandu-se sub presiune pentru reducerea in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

