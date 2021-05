Utilajele de deszăpezire intră de joi pe Transalpina Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu a decis sa inceapa de joi lucrarile de deszapezire pe Transalpina. Este vizat tronsonul cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului. Porțiunea respectiva de drum a fost inchisa temporar la finalul anului trecut, din cauza schimbarii condițiilor meteorologice. Astfel, sosirea iernii a avut ca efect inchiderea șoselei in cea de-a doua luna de toamna. Potrivit anunțului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, decizia privind suspendarea traficului rutier pe Transalpina este valabila pana in data de 1 iulie, la fel ca pe Transfagarașan. Cu toate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

