- Fostul premier Victor Ponta a publicat pe pagina sa de facebook un document prin care dovedeste ca Ordonanța de Urgența referitoare la serviciile medicale, data in ultima ședința de guvern, in seara de dinainte ca executivul Ludovic Orban sa fie demis prin moțiune de cenzura, nu poate intra in vigoare,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a scris, joi seara, pe Facebook, ca OUG privind privatizarea programelor nationale de sanatate nu poate intra in vigoare si publica o adresa a Consiliului Legistrativ catre Secretariatul General al Guvernului. ”Din fericire, prostia si graba autorilor au stricat proiectul”,…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se poate face si fara avizul Consiliului Legislativ si ca nu stie de unde are Victor Ponta informatia ca doar 6 din cele 25 de ordonante date de guvernul sau marti seara ar avea avizul Consiliului Economic si Social. "Adoptarea ordonantelor…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ.”Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…

- Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat ca OUG-urile pot fi dezbatute in Parlament și apoi respinse de noua majoritate, nefiind nevoie sa se astepte o sesizare a CCR."Ordonanțele de urgența, ca e una, ca sunt mai mult, nici nu conteaza, trebuie depuse la Parlament pentur a fi dezbatute și…

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, a explicat miercuri, in urma demiterii guvernului Orban prin adoptarea motiunii de cenzura introduse de PSD, ce se va intampla cu ordonantele de urgenta formulate de PNL marti seara. Ordonantele nu au apucat sa fie publicate…

- La romani, exista tentația de a crea formele in care sa se desfașoare o activitate, fara a avea fondul necesar rezolvarii problemelor. Este celebra teorie a formelor fara fond, care, la noi, s-a simțit și se simte mai ales in legislație. Un exemplu care nu doar doare, dar arata cum funcționeaza un adevarat…

- Guvernul isi asuma saptamana aceasta raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la patru la doi ani in ce privește școlarizarea pentru INM. Assumarea raspunderii a fost unul…