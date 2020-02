Stiri pe aceeasi tema

- Alianța USR-PLUS transmite ca cele doua formațiuni se îndreapta catre fuziune, în cursul zilei de sâmbata fiind deciși pașii necesari, scrie Mediafax. Pregatirea procesului și condițiile de fuziune vor fi aprobate în congresele reunite ale celor doua partide.„USR…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale NATO se reunesc miercuri la Bruxelles, intr-un context inca marcat de declaratia presedintelui francez Emmanuel Macron despre 'moartea cerebrala' in care s-ar afla Alianta, noteaza agentia dpa, potrivit Agerpres.Cei 29 de ministri de externe urmeaza…

- "Vrem sa transmitem prin intermediul acestei scrisori un mesaj de continuare a constructiei si de unitate si nu de control a Aliantei. Nu vrea nimeni sa inhate niciun partid si nicio alianta ci vrem sa continuam sa construim impreuna. In alianta asta intre PLUS si USR s-a investit in ultimul an foarte…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a anuntat marti prin intermediul retelelor de socializare retragerea din Partidul Social Liberal (PSL) si fondarea unui nou partid politic, relateaza Xinhua potrivit Agerpres. "Astazi mi-am anuntat plecarea din PSL si inceputul crearii unui nou partid politic,…

- Presedintele Klaus Iohannis conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale cu 36,91% din voturi, fiind urmat de candidatul PSD Viorica Dancila - 23,45% si de candidatul Aliantei USR PLUS Dan Barna - 14,19%, dupa numararea voturilor din 18.781 de sectii de votare, a informat, luni, purtatorul de cuvant…

- UPDATE – 12.07 – Numaratoare PNL: Klaus Iohannis a obtinut cele mai multe voturi in Municipiul Baia Mare – 20.804, urmat de Dan Barna – 11.028, Viorica Dancila – 7.165 si Mircea Diaconu – 4.410. UPDATE – 23.21 – Comuna Farcasa (Maramures) – Facebook : REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 – TURUL I –…