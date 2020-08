USR şi PLUS fuzionează; Congresul se desfăşoară online Delegati ai USR si ai PLUS se reunesc, sambata, intr-un Congres desfasurat online, in vederea adoptarii protocolului de fuziune a celor doua partide. Intr-o prima etapa, cele doua formatiuni vor organiza cate un Congres separat pentru a vota protocolul de fuziune, urmate de o reuniune comuna, la care vor lua parte cate 1.600 de delegati din partea fiecarui partid, a precizat, pentru AGERPRES, deputatul USR Ionut Mosteanu. "Congresul se va desfasura online, procesul de votare - online, pe o platforma electronica. Dezbaterile vor avea loc pe acea platforma: cu program, cu luari de cuvant, cu voturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

