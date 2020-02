Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții USR au anunțat ca au votat 12.106 membri ai partidului din cei peste 20.000 pe care ii are partidul, prezența la fiind de 56,35% dintre membrii cu drept de vot ai formațiunii.„Sectiile virtuale de vot la referendumul intern pentru poziționarea ideologica a USR s-au inchis. Din…

- Echipa Dan Barna a pus la dispoziția membrilor partidului, inainte de inceperea referendumului intern, documentul doctrinei pentru poziționarea ca partid de centru dreapta modern. In document, este prezentat planul de acțiune, structurat in cinci pași și 10 pachete de politici pentru guvernarea USR.„Președintele…

- Dan Barna a anuntat ca declanseaza un referendum intern pentru ca membrii USR sa se pronunte daca vor o pozitionare a USR ca partid de centru-dreapta. De asemenea, Barna a lansat mai multe atacuri la adresa contestatarilor sai din partid.