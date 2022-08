Stiri pe aceeasi tema

- Codul Fiscal va fi modificat. Ministerul Finantelor propune o serie de schimbari. La inceputul lunii, in transparenta decizionala, a fost publicat proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la modificarile fiscale.Se propune eliminarea sintagmei "cladire cu destinatie mixta", pentru simplificarea…

- Florin Jianu a spus ca reprezentantii mediului de afaceri i-au transmis premierului ca nu sunt de acord cu acea impozitare la nivelul salariului minim, pentru contractele de tip part-time, pentru ca ”vorbim de cei mai vulnerabili angajati”. ”Dintr-un calcul zimplu, matematic, s-ar putea ca acesti angajati…

- Proiectul a fost depus in numele „Noii Uniuni Ecologice si Sociale a Poporului”, care reuneste miscarea Franta Insubordonata, Partidul Socialist, Partidul Comunist si Alianta Europa-Ecologie-Verzi.

- Ordonanța care va modifica Codul Fiscal introduce o serie de modificari inca de la 1 august, cum ar fi creșterea impozitelor pentru caștigurile din jocurile de noroc, majorarea accizelor la țigari și alcool, reducerea plafonului pana la care se aplica facilitați fiscale in construcții, agricultura și…

- Ministerul Finantelor vine in ajutorul mediului de afaceri, care se confrunta in aceasta perioada cu o acuta lipsa de lichiditate, si in anul fiscal 2022, prin prelungirea scutirii de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici din domeniul HORECA pentru o perioada de 180 de zile calculata…

- Liderii coaliției au decis masurile fiscale care vor fi introduse un noul Cod Fiscal. Acestea includ deduceri pentru veniturile mici, creșterea accizelor la alcool și tutun, creșteri de TVA. De asemenea, va crește impozitul pe jocurile de noroc.

- Parlamentul Romaniei si cel al Republicii Moldova vor avea, sambata, o sedinta comuna la Chisinau. Presedintii Parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova, Florin Citu si Marcel Ciolacu, respectiv Igor Grosu, vor sustine o conferinta de presa dupa adoptarea declaratiei comune. Legislativul de la Bucuresti…

- Theodor Stolojan, fost președinte al PNL, spune ca actualul Cod Fiscal nu poate fi modificat pentru introducerea impozitarii progresive, adica in funcție de veniturile incasate și bunurile materiale posedate. Stolojan a reacționat dupa ce liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca in coaliție exista…