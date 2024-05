Ciolacu. „România se prăbușește dacă nu are acces la fondurile europene” Premierul Marcel Ciolacu a precizat duminica seara, intr-un interviu pentru Antena 3 CNN, ca Romania se prabușește in lipsa fondurilor europene și in absența implemnetarii fondurilor europene. “Noi am avut timp de 32 de ani creșteri economice de consum. Anul trecut și anul acesta vor fi creșteri economice de investiții. Dupa ce terminam aceste investiții, Romania trebuie sa intre in zona de creștere economica pe producție”, a declarat Marcel Ciolacu. De asemenea, premierul este convins ca Romania nu va pierde bani din PNRR. „Sunt optimist. Am inchis pentru prima data un exercițiu financiar… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca atunci cand tipa cate unul pe strada, sau la TV sau in Parlament, trebuie sa li se raspunda foarte clar ca Romania se prabuseste daca nu mai are acces la fondurile europene si daca nu implementeaza reformele UE. El a mentionat ca oamenii politici trebuie…

- Județul Maramureș a reușit sa obțina un succes remarcabil in domeniul investițiilor, inregistrand o suma de zece ori mai mare decat bugetul Consiliului Județean. Cu un buget inițial de aproximativ 60 de milioane de euro, investițiile au atins nivelul impresionant de 600 de milioane de euro. Acest lucru…

- Campania electorala recent declanșata are drept obiect pastrarea establishmentului din ultimii peste 30 de ani in metamorfozele sale aparent imprevizibile. Spectacolul mediatic este compromis de faptul ca in spatele candidaților și susținatorilor se afla cunoscutul miez dur al regimului instaurat de…

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2023 a fost de 420,72 miliarde lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 0,5% fata de trimestrul III 2023 si in crestere cu 1,1% fata de trimestrul IV 2022, arata datele provizorii (2) publicate marti de Institutul…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, luni, ca inflatia este in scadere in acest moment in Romania, dar pentru ca sa inceapa sa se vada o crestere de nivel de trai trebuie ca „septembrie-octombrie sa ne prinda cu o inflatie sub 5%”. „Avem o tara stabila macroeconomic, avem o tara unde…

- Premierul Marcel Ciolacu și cei de la PSD iși asuma drept obiectiv prioritar al Guvernului introducerea salariului minim european in Romania. Premierul arata ca deja se lucreaza la implementarea legislației europene și pana la finalul anului 2024 se va adopta legislația naționala. ”PSD iși asuma…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit documentele privind interdictia liderului AUR George Simion de a intra in Republica Moldova si Ucraina. „Este o decizie administrativa intemeiata” a subliniat liderul PSD care a adaugat ca „documentele au un regim secret. ”Nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie…

- Premierul Marcel Ciolacu e optimist! Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forte economice ale continentului, daca isi pastreaza stabilitatea politica si economica, a declarat Marcel Ciolacu. Potrivit agerpres.ro , șeful Executivului a participat, marti, la evenimentul AmCham CEO…