- Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a adus critici aspre la adresa lui Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, pentru orientarea sa catre lansari de carți in detrimentul gestionarii conflictelor internaționale. Intr-o declarație facuta duminica seara la Antena 3, Ciolacu…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, 12 mai, la Antena 3, ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, ar trebui sa se ocupe de cele doua razboaie in desfașurare, nu sa lanseze carți.„Avem doua conflicte. Avem un razboi in Ucraina, avem un conflict in Orientul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe șeful Administrației Securitații de Stat a Ucrainei (UDO), Serhii Rud, potrivit unui decret prezidențial publicat la 9 mai, scrie Kiev Independent. Demiterea lui Rud vine la scurt timp dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat…

- Fostul președinte Traian Basescu a avut o reacție vehementa legata de dorința lui Klaus Iohannis de a prelua șefia NATO. In exclusivitate pentru Digi24, acesta a lansat un avertisment, dar și o serie de ironii la adresa șefului statului: spune ca nu a crezut niciodata ca asemenea posturi pot fi scoase…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba normele de aplicare ale Legii pensiilor. Pe baza acestora vor fi recalculate pensiile din sistemul public. Șeful PSD a dat asigurari ca nicio pensie nu va scadea ca efect al noii legi. „Un alt subiect…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat luni seara ca lideri ai PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, ar fi mers la el „in birou” sa-i propuna sa candideze independent la Președinție, susținut de PSD. „Eu am avut discuții cu ei, au venit la mine in birou, inclusiv Marcel Ciolacu, sa-mi…