- UTA nu a opus deloc rezistența in meciul de pe Arcul de Triumf cu Dinamo. Batrana Doamna a stat in ce poziție a vrut adversara... The post UTA a stat in ce poziție a vrut Dinamo. Nea Mircea, s-a vazut urat… appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dinamo - UTA se joaca duminica, de la ora 21:30, la „Arcul de Triumf”. Un duel decisiv pentru ca „haita” sa evite retrogradarea directa, chiar daca pare un miracol acest obiectiv in prezent. ...

- Luca Mihai (20 de ani), mijlocașul central de la Poli Iași, a suferit o accidentare groaznica in eșecul moldovenilor de pe terenul lui Dinamo, scor 0-1, in runda cu numarul #4 din play-out-ul din Superliga. In minutul 29, la scorul 0-0, cei 1.500 de copii prezenți pe stadionul „Arcul de Triumf” au…

- Aproximativ 6.000 de copii, asistența oficiala fiind de 6.340 de spectatori, au umplut tribunele stadionului din Arad la meciul UTA - Hermannstadt, din runda cu numarul 4 a play-out-ului Superligii. UTA a fost pedepsita de Comisia de Disciplina și trebuie sa joace 4 meciuri fara spectatori. De vina…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, are incredere ca echipa pe care o reprezinta are forța sa se salveze de la retrogradare, chiar daca „alb-roșii” nu se vor putea baza pe propriii suporteri pentru restul sezonului, dupa suspendarea de 4 etape primita in urma incidentelor de la meciul…

- Meciul dintre Dinamo și UTA Arad s-a dovedit unul de risc maxim. Suporterii celor de la Dinamo s-au batut cu cei veniți de la Arad și ajutați in București de ultrașii de la CSA Steaua. Bataia a inceput inca de pe traseu. Suporterii celor de la UTA Arad și cei de U. Cluj s-au batut la Dedulești, pe…

- Meciul dintre Dinamo și UTA a fost prefațat de scene reprobabile. Ultrașii din Peluza Sud a gazdelor au patruns pe gazonul arenei Arcul de Triumf și și-au imparțit pumni cu susținatorii oaspeților. Jandarmeria a anunțat inca de joi ca meciul Dinamo - UTA este unul cu risc ridicat. Ultrașii veniți de…

- Dinamo a trecut prin „foc” pentru cele trei puncte cu Hermannstadt (1-0), intr-un meci in care „cainii” au fost dominați de sibieni la majoritatea capitolelor. Ieșiți invingatori, roș-albii s-au descatușat la final in fața galeriei. „Arcul de Triumf” a fost aproape plin la Dinamo - Hermannstadt, in…